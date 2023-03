Al palo pusher dopo morte per overdose: "Indagini per risalire ai canali di rifornimento" | VIDEO

I Carabinieri hanno scoperchiato una rete di spaccio, attiva principalmente in zona Corticella, dopo la morte di una donna per overdose di eroina

"Sono in corso ulteriori appartamenti in corso per risalire agli eventuali fornitori di questo gruppo - ha detto il tenente colonnello Daniele Zaffino ai cronisti questa mattina - persone già da tempo radicate sul territorio. Lo stupefacente proveniva principalmente dal nord Africa".

Due indagati sono tuttora ricercati.