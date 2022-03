Spaccio in San Donato: il fiuto del cane antidroga Barack scova oltre mezzo kg di droga

Oltre mezzo Kg di hashish, un coltello e una pistola scacciacani. E' quanto rinvenuto dalle volanti della polizia nel tardo pomeriggio di ieri, dopo una perquisizione domiciliare seguita da un breve inseguimento di un presunto pusher, che infine è stato arrestato.

In casa dell'uomo, cittadino italiano, gli agenti si sono fatti aiutare da uno dei cani antidroga in forze alla questura di Bologna, Barack. Il fiuto addestrato del cane ha permesso di scovare a casa del soggetto arrestato 5 panetti di hashish da cento grammi l'uno.

Poco prima, su segnalazione, gli agenti avevano preso a inseguire l'uomo, che dal parco John Lennon si è spinto fino in via Vestri, prima di esser fermato. In un marsupio, che l'uomo nella fuga aveva cercato di nascondere dietro un cassonetto, sono stati trovati un'altra dozzina abbondante della stessa sostanza trovata in casa.