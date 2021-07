Spaccio in San Mamolo: trovati con droga e 17mila Euro in contanti

Hanno 20 e 24 anni i due ragazzi arestati da carabinieri e ora ai domiciliari accusati di spaccio di droga in concorso. I militari, dopo avere fermato entrambi su un'auto che stava gironzolando per via San Mamolo, hanno trovato degli obvuli di hashish e una bilancina di precisione.

Perquisito anche il domicilio dei due giovani, i carabinieri hanno rinvenuto in totale 135 grammi di sostanze leggere oltre a ben 17mila Euro in contanti. I due ragazzi ora sono in attesa dela convalida del'arresto.