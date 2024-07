Tre arresti in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La Squadra mobile della questura di Bologna ha arrestato tre uomini, in flagranza di reato, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli episodi, due differenti, sono entrambi avvenuti lo scorso 2 luglio.

Nello specifico, il primo è avvenuto a Casalecchio di Reno, in via Caravaggio, in seguito ad una segnalazione per traffico di stupefacenti. Durante l’operazione, gli agenti hanno visto un sistema che permetteva al pusher di vendere la sostanza direttamente da una finestra al piano terra, senza però essere visto dagli acquirenti. Una volta entrati nell’abitazione, gli operatori della Squadra mobile accompagnati dal cane Jago hanno trovato 22 grammi di metanfetamina, 93 grammi di hashish, 650 euro in contanti e diverso materiale per l’imballaggio delle sostanze. All’interno dell’appartamento è stato trovato un cittadino straniero, cinquantenne, con pregiudizi. Tratto in arresto, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Nel corso del pomeriggio, la Squadra mobile si è appostata nel parcheggio del supermercato Lidl di via Serlio. Lì hanno notato due uomini a bordo di una Golf, i quali hanno fatto salire a bordo dell’auto un terzo uomo poi risceso poco dopo. Gli agenti hanno quindi deciso di seguire l’auto: poco più avanti, i due uomini si sono accostati ad un ragazzo, il quale ha consegnato dei soldi ricevendo in cambio una dose di sostanza stupefacente. Gli operatori hanno quindi perquisito l’auto, trovando al suo interno 1280 euro in banconote di piccolo taglio e 62 dosi di cocaina, per un totale di 41 grammi. I due uomini all’interno dell’auto, uno del ’96 e uno del 2001, entrambi di origine straniera, sono stati arrestati. Per loro è scattato il divieto di dimora nella Regione Emilia-Romagna.