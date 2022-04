Spaccio in via Boldrini: residente chiama la polizia, scattano le manette

Un 35enne, cittadino nigeriano, è stato arrestato ieri nel primo pomeriggio in via Boldrini per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo era in compagnia di un connazionale di qualche anno più anziano quando è stato fermato dalle volanti, chiamate da un residente che aveva notato movimenti sospetti nel portico della strada.

Identificato e perquisito, addosso al 35enne sono stati trovati una trentina di involucri, tutti occultati nei gusci di plastica di un noto snack per bambini a forma di uovo. In tutto si è trattato di circa 10 grammi di eroina, 9 di cocaina e due di marijuana: immediate le manette per il 35enne. Quanto al compare invece la polizia ha proceduto alla denuncia perché inottemperante al decreto di espulsione.