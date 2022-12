Droga, spaccio sul ponte di Stalingrado: in tasca 60 dosi di cocaina ed eroina

A 20 anni ha già in tasca 60 dosi di droga ed è stato arrestato. La Squadra mobile di Bologna, dopo alcune segnalazioni su una possibile attività di spaccio tra via Zago e via Stalingrado, ha predisposto un servizio di appostamento. Ha in effetti notato quattro persone, raggiunte da un ragazzo su un monopattino , così gli agenti hanno deciso di intervenire.

Il giovane, cittadino tunisino 20enne, è stato identificato e controllato: è stato trovato con 60 involucri, tra di eroina e 30 di cocaina, pari a poco meno di 20 grammi, pronti per lo spaccio, oltre a un centinaio di euro. La vendita dello stupefacenti al dettaglio avrebbe fruttato circa 2mila euro. Il 20enne è stato immediatamente arrestato ed è stato disposto il processo con il rito direttissimo.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno arrestato un 27enne che, secondo gli inquirenti aveva costretto a compiere atti sessuali in cambio della cocaina, della quale era ormai diventata dipendente.