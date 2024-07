Sparatoria in via Marco Polo, 32enne in fuga ri-arrestato in Riviera

In manette un pregiudicato in fuga ritenuto il responsabile di tentato omicidio, durante una sparatoria. E' stato fermato dalla Polizia locale di Riccione e Misano Adriatico a bordo di un autocarro appartenente a una ditta di noleggio. In prima battuta si è spacciato per cittadino rumeno, esibendo con il telefonino la fotografia di una patente di guida e della carta di identità, poi risultate false. Lo riferisce Rimini Today.

All’atto dei rilievi fotodattiloscopici, l'uomo, classe 32enne, è risultato di nazionalità albanese e gravato da un ordine di cattura per evasione dagli arresti domiciliari in quanto resosi responsabile di tentato omicidio in una sparatoria avvenuta nel mese di ottobre in via Marco Polo.

La sparatoria e il primo arresto

I fatti poco intorno alla mezzanotte del 22 ottobre 2023, quando un 44enne marocchino era stato soccorso dai sanitari del 118 per una ferita d’arma da fuoco alla gamba sinistra, provocata da soggetti ignoti che lo avevano aggredito all’altezza di un distributore di benzina in via Marco Polo, dove si stava festeggiando un compleanno in un locale.

Ricoverato d’urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il proiettile e alla sistemazione della mandibola colpita da un pugno che gli era stato sferrato durante l’aggressione, il 44enne era stato dimesso con una prognosi di una ventina di giorni

A febbraio, il presunto autore era rintracciato e stato arrestato per lesioni personali aggravate e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravato poiché commesso da più persone riunite. Gravato da precedenti di polizia e già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, è stato arrestato e sottoposto alla custodia cautelare alla Dozza, poi messo ai domiciliari con braccialetto elettronico, quindi la fuga.

Il secondo arresto

Il 15 luglio è stato nuovamente arrestato: tra i suoi numerosi precedenti penali anche la detenzione abusiva di armi sotto falso nome, ma la sua "carriera" criminale era iniziata fuori dall'Italia, quando era ancora minorenne. L'uomo era ricercato sul territorio nazionale da tutte le forze di Polizia. Svolte le attività di rito, è stato trasferito alla casa circondariale dopo che gli sono stati notificati numerosi atti pendenti, con l’aggiunta di una nuova serie di denunce tra cui false generalità a pubblico ufficiale, irregolarità sul territorio nazionale in quanto cittadino extra Ue privo di permesso di soggiorno, ed evasione dagli arresti domiciliari.