Spari al Pilastro, il presidente Acer: "Avertii, ma risposta del Prefetto è stata il nulla"

“Moltissimi mesi fa vedevo quello che stava succedendo nelle case popolari colpite duramente dalla pandemia. Ho chiesto un incontro urgente al Prefetto di Bologna per affrontare il tema del disagio sociale". E' il commento del presidente di Acer Bologna, Alessandro Alberani, al grave episodio di ieri sera nel quartiere Pilastro, dove un 26enne è stato ferito da un colpo di arma da fuoco.

Alberani denuncia il ritardo della Prefettura nel concedere all’Azienda Casa di Bologna un incontro sull’ordine pubblico nei comparti di edilizia popolare cittadini: "Ho inviato al Sindaco di Bologna e al Prefetto un documento protocollato di analisi della situazione. La segreteria del Prefetto mi chiese chiarimenti perché non trovava lo stesso documento ed io precisai il numero di protocollo attraverso la mia segreteria - continua il presidente dell'Azienda Casa - ne parlai sia con il Sindaco di Bologna che con l’assessore Gieri, i quali mi dissero che avrebbero sollecitato un incontro tra Comune, Quartieri, Acer e Prefettura ma ad oggi non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro”.

“Inutile accorgersi dei problemi dopo le sparatorie, noi eravamo stati tempestivi e avevamo chiesto di agire per tempo. La risposta del Prefetto è stata il nulla”.

"Dopo questo ennesimo grave episodio è arrivato il momento di avere un tavolo straordinario sulla sicurezza che veda coinvolti tutti i protagonisti, dalle forze dell’ordine al Comune, ad Acer e Asl - ha dichiarato il'assessore e candidato sindaco, Matteo Lepore - tutti soggetti che in modo integrato possono intervenire per fare la loro parte. Da tempo sia Acer che Comune chiedono la convocazione in prefettura per un maggior coordinamento e una azione più incisiva, a partire dall’istallazione di telecamere e di presidi attivi”.