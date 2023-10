Spari nella notte in città, ferito 44enne

Poco si conosce riguardo all'accaduto, su cui stanno indagando i carabinieri. La cosa certa è la ferita alla gamba sinistra, causata da un'arma da fuoco, per la quale ora l'uomo, un 44enne di origine marocchina, è stato ricoverato all'Ospedale Maggiore.

È successo nella notte. L'uomo, che aveva precedenti penali, è stato trovato in via Marco Polo, nel quartiere Navile, dopo una segnalazione telefonica alla centrale dei carabinieri. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo, a partire dalla testimonianza del 44enne che però al momento si è trincerato dietro il silenzio. Continuano le ricerche anche dell'effettivo luogo in cui il colpo è stato esploso, dove un eventuale ritrovamento del bossolo potrebbe costituire la prima importante traccia per risalire all'identità di chi ha premuto il grilletto.

Notizia in aggiornamento