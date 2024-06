Sparo nella notte in Sant'Isaia: ferito un 20enne, è grave al Maggiore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Erano le 22.30 di ieri, domenica 9 giugno, quando i residenti hanno le grida riconducibili a una lite e poi uno sparo. In Piazza di Porta Sant'Isaia è intervenuta la polizia che ha individuato un ragazzo di 20 anni ferito che chiedeva aiuto: riportava va ferita da arma da fuoco.

Allertati i soccorsi, sono intervenuti l'auto medica e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane all'Ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3), dove è stato sottoposto a intervento chirurgico di urgenza. E' ricoverato nel reparto di rianimazione, la prognosi è riservata.

Scattano le indagini

Sul posto è arrivata la Scientifica per repertare tracce ematiche. In base a quanto ricostruito, alcuni residenti di via Audinot hanno sentito rumori riconducibili all’esplosione di arma da fuoco e alcuni giovani litigare, poco prima del ritrovamento del giovane.

Si indaga quindi sui motivi del gesto, mentre le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona potrebbero aiutare a ricostruire gli eventi e individuare l'autore.



Notizia in aggiornamento