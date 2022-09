Al Navile arriva lo Spazzino di quartiere. Residenti: "Qui molto rusco, spesso anche topi" | VIDEO

Terza tappa per l'iniziativa del Comune, poi sarà la volta del Savena. 17 nuovi operatori in azione giorno e notte per pulire le aree più critiche e monitorare le esigenze dei cittadini. Residenti speranzosi

Continua ad allargarsi l’iniziativa del Comune di Bologna chiamata “Spazzino di quartiere”: dopo la zona di San Donato-San Vitale e Santo Stefano fuori le mura in luglio e quella di Porto-Saragozza e Santo Stefano dentro le mura, il frutto della collaborazione tra Hera e amministrazione comunale arriva nei quartieri di Savena e Navile.

Spazzino di quartiere al Navile da oggi. Poi tocca al Savena

All’incontro con la stampa che si è tenuto in Piazza dell’Unità, in Bolognina, il sindaco Matteo Lepore ha spiegato in cosa consisterà l’iniziativa: “Oggi partiamo con il quartiere Navile e dal prossimo fine settimana anche con il quartiere Savena. Ci saranno diciassette spazzini di quartiere che saranno impegnati su altrettanto microaree. Gli operatori puliranno sotto e attorno ai cassonetti, si occuperanno dei rifiuti ingombranti ma, soprattutto, raccoglieranno anche le indicazioni dei cittadini. L’iniziativa sta funzionando: durante l’estate, nei quartieri in cui il servizio era attivo, il bilancio è stato positivo”.

Tra topi e rusco selvaggio, le lamentele di chi vive il Navile

Che il servizio funzioni se lo augurano anche i residenti della Bolognina, quartiere in cui questa mattina si è svolto l’incontro tra il sindaco, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari e le presidenti di quartiere Navile e Savena, rispettivamente Federica Mazzoni e Marzia Benassi.

Prima dell’inizio dell’incontro, infatti, alcune residenti hanno lamentato una certa incuria a proposito dei rifiuti: “Oggi è tutto pulito e non capivo perché. Poi ho saputo che veniva il sindaco” dice una di loro. “Io non abito qui – continua – ma ci lavoro e posso assicurare che c’è sempre molto rusco in giro. Alla mattina presto ci sono anche dei topi molto grandi”. A conferma delle parole della signora ci sono anche alcune immagini giunte a BolognaToday nelle scorse settimane di settembre, che immortalano topolini a scorrazzare nei pressi dei bidoni della spazzatura, proprio al Navile.

Un’altra residente si lamenta invece dei sacchetti abbandonati di fianco ai cassonetti (numerosi, come visibile nelle immagini): “Io non sono esperta ma non capisco perché quando passa il furgoncino dei rifiuti lasciano lì i sacchetti. Ce ne sono tantissimi e sono vicini a tutti i cassonetti. Il sindaco aveva fatto delle promesse ma per ora non mi pare le abbia rispettate”.