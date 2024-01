Polstrada, Polfer, Polaria e Polpost: un anno con le specialità della Polizia, tra prevenzione e repressione

Sono quattro le principali Specialità della Polizia di Stato, la Polizia stradale, la Polizia ferroviaria e di frontiera, che si concentrano sugli spostamenti delle persone sul territorio, con la Polizia postale e delle comunicazioni, la più recente, che riguarda i viaggi rete, virtuali.

Quindi sicurezza e prevenzione dei reati sulle strade, nei porti e negli aeroporti, nelle stazioni, sui treni e sul web.

Dirigenti e commissari delle quattro specialità che fanno capo alla Questura di Bologna hanno incontrato oggi la stampa per tracciare il bilancio dell'anno appena trascorso.

Campagne di revenzioni e atttività

Tutti i comparti sono impegnati i progetti nazionali e internazionali di prevenzione e di repressione, come “Stazioni Sicure”, finalizzate al contrasto delle attività illecite in ambito ferroviario, “Rail Safe Day”, finalizzate a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti, “Oro Rosso”, finalizzate al contrasto dei furti di rame e “Action Week", finalizzate al potenziamento dei controlli, nel trasporto ferroviario di merci pericolose e la cooperazione con l’Associazione europea di polizie ferroviarie e dei trasporti RAILPOL, allo scopo di migliorare le tecniche specialistiche e di rafforzare la collaborazione tra i Paesi membri attraverso lo scambio di informazioni.

La Stradale è impegnata nelle campagne “Stai Sobrio”, in collaborazione con la locale Direzione dell’Automobile Club, “Progetto Incroci”, realizzato con la collaborazione delle specialità della Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia delle Comunicazioni, nel progetto ministeriale “Icaro 2023” e nelle scuole.

La Polizia Postale si focalizza anche sull’azione preventiva a tutela dei minori, soprattutto per il fenomeno del cyberbullismo con iniiziative educative come #cuoriconnessi che ha coinvolto oltre 340mila studenti sul territorio nazionale.

Di rilievo è anche la campagna educativa itinerante di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli legati ad un uso non corretto della rete internet da parte dei minori denominata "Una vita da social", arrivata quest’anno alla sua XI edizione, attraverso il Truck didattico multimediale.

Foto da sx: Commissario Fabrizio Cavani C.O.S.C. (Centro Operativo Sicurezza Cibernetica) Emilia-Romagna, Primo Dirigente Luigi Margio Dirigente Ufficio Frontiera Aerea Bologna, Dirigente Superiore Annarita Santantonio, Dirigente Compartimento Polfer Emilia-Romagna, Primo Dirigente Gianfranco Martorano Dirigente Sezione Polizia Stradale Bologna e Paolo Piccinini, Polizia Stradale della sottosezione di Altedo-Malalbergo. (A13).