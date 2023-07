Via libera del Comune alla sperimentazione di Truescreen, l'app che autentica i documenti

È una app per dispositivi mobili, si chiama TrueScreen ed è in grado di certificare con valore legale la veridicità di prove digitali come foto, video, documenti. La Giunta comunale ne ha approvato in questi giorni la sperimentazione per i suoi servizi comunali. L’applicazione, sviluppata dalla società bolognese Truescreen Srl, garantisce “l’autenticità e immodificabilità di ogni contenuto acquisito, con l'obiettivo di contrastare frodi, contestazioni e disinformazione generate dalla manipolazione dei file multimediali”, fa sapere il Comune.

Come funziona

TrueScreen permette di acquisire diversi tipi di contenuti digitali, sia in tempo reale (Screen Display Code, video/foto/audio, posizione Gps) che attraverso l’importazione (anche di screenshot). In entrambi i casi, una volta acquisiti i contenuti, viene elaborato un report di validazione che viene munito di marca temporale e firma digitale tramite un servizio esterno di digital signature e timestamping gestito da un Ente Certificatore Ufficiale (CA, Certification Authority) riconosciuto da AgID e Qualified Trust Service Provider (QTSP) secondo il Regolamento UE 910/2014. La certificazione è valida in tutti i paesi dell’UE e permette in modo immediato di poter verificare qualunque alterazione al report. TrueScreen, quindi, “applicato nell’ambito dei servizi del Comune, rappresenta un interessante strumento di certificazione dell'autenticità di contenuti multimediali acquisti sul campo nel contesto di sopralluoghi, verifiche ispettive e accertamenti”, sottolinea l’amministrazione comunale.

Bugani: "Strumento a garanzia di tutti"

“Questa azienda bolognese ha il brevetto più importante in tal senso e la certificazione TrueScreen potrà servire a molti settori della nostra amministrazione: urbanistica, verde, polizia municipale, lotta contro la violenza sulle donne, lavori pubblici, manutenzione, impiantistica”, spiega l’assessore all’Agenda digitale e uso civico dei dati Massimo Bugani. “Da domani potremo dimostrare con prove digitali certificate l’autenticità di nostre prove fotografiche e documentali. Questi file certificati saranno per sempre anche una prova inconfutabile della data e dell’ora precisa in cui sono stati realizzati. Uno strumento a garanzia di tutti e a tutela dell'amministrazione. Con grande soddisfazione non vedo l’ora di iniziare questa sperimentazione con le prime certificazioni”, sottolinea Bugani.

La societa: "Tecnologia unica e innovativa"

“Abbiamo da subito trovato con l’assessore Bugani ed il Comune di Bologna grande sensibilità e comunanza di vedute sui valori fondanti che animano TrueScreen: efficienza, trasparenza, sicurezza, sostenibilità e fiducia. Su queste caratteristiche si fonderà il servizio che stiamo costruendo insieme. In questo contesto avremo la possibilità di fornire a cittadini e operatori una tecnologia unica ed innovativa, capace di ristabilire la fiducia nelle informazioni digitali che sono spesso inaffidabili a causa della facilità con cui possono essere manipolate”, aggiunge Fabio Ugolini, Ceo & Co-Founder Truescreen.