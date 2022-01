Sport, allarme Uisp: "Siamo in un lockdown. Aprire una piscina costa 15mila euro a settimana"

"Nello sport stiamo vivendo un lockdown de facto: non c'è una chiusura dall'alto come nell'inverno scorso, ma tra quarantene e paura di contagiarsi moltissime persone non possono o non vogliono fare sport, almeno in questo periodo".

L'allarme è di Enrico Balestra, presidente Uisp Emilia-Romagna. "Tutti speriamo che sia l'ultimo colpo di coda della pandemia, anche se sta crescendo sempre più un senso di rassegnazione", afferma Balestra analizzando la situazione dello sport di base in regione durante la quarta ondata della pandemia. Ma il problema non è solo il Covid: a rendere più ristretti i margini di sostenibilità economica dello sport è anche il costo più alto dell'energia.

"Aprire le porte di una piscina in gennaio può costare 15mila euro a settimana- racconta Balestra-. Ha senso farlo, in questo periodo?". I gestori "valutano quotidianamente se non convenga chiuderle. Anche un campo da tennis o calcetto oggi costa il 30% all'ora in più rispetto a pochi mesi fa. Una situazione insostenibile per chi gestisce". (Dire)