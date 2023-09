Sport fin dall'asilo: la Regione potenzia il programma fino a 728mila Euro

L'Emilia-Romagna avvia allo sport e all'attività fisica fin dall'ultimo anno della scuola d'infanzia statale (sono in ballo 100 sezioni), oltre che alle scuole primarie. Viene rafforzato, infatti, il progetto realizzato da Regione, 'Sport e Salute' (la società dello Stato che promuove sport e corretti stili di vita) e Ufficio scolastico regionale, dopo i numeri confortanti della scorsa edizione: al progetto "Scuola attiva kids per l'Emilia-Romagna inclusiva", nel 2022-2023, si sono contati quasi 53.000 alunni coinvolti, dalla prima alla quinta, della scuola primari, oltre a 314 plessi scolastici, 2.640 classi, 203 i tutor, 25 federazioni sportive. Le classi del ciclo primario che hanno previsto l'attività motoria nella loro programmazione sono aumentate del 33%, rispetto all'anno 2021-2022, e dunque si rilancia.

Il nuovo impegno si traduce in un finanziamento della Regione di 728mila euro, grazie a risorse provenienti dal Fondo sociale europeo Plus: permetteranno di sostenere i costi dell'insegnamento dell'educazione motoria per le prime classi della scuola primaria e per le 100 classi dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia (in capo a Sport e Salute i costi per le classi seconde e terze, al ministero dell'Istruzione e del merito quelli delle quarte e delle quinte)

"Tutti- evidenzia il presidente della Regione Stefano Bonaccini illustrando l'iniziativa a Bologna a fianco del capo della segreteria politica della presidenza della Regione, Giammaria Manghi, e del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, da remoto)- devono avere l'opportunità di praticare sport o attività motoria a partire dai più piccoli, per i quali una corretta attività fisica può davvero in certi casi fare la differenza.

Anche sul piano delle relazioni interpersonali, dell'acquisizione di valori positivi e come strumento per ridurre le diseguaglianze. E la scuola, il luogo per eccellenza in cui si formano i cittadini di domani, può svolgere da questo punto di vista un ruolo fondamentale", rimarca il governatore insistendo sul diritto allo sport inserito in Costituzione. Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Stefano Versari, rimarca che "con il sostegno della Regione si coinvolgeranno le classi prime e i piccoli di cinque anni in via sperimentale nella scuola d'infanzia. Movimento, gioco, sinergia corpo e mente sono il presupposto per un equilibrato sviluppo e per un saldo ancoraggio alla concretezza della corporeità, aspetto sempre più assente nel nostro mondo digitale ma imprescindibile per la salute fisica e mentale".