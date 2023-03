Il lato oscuro dello sport femminile: la storia di Manuela e le altre

“Donne, sport e libertà” è il titolo dell’incontro organizzato a Bologna dall’ACLI (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani) e dalla sua sezione sportiva, l’Unione Sportiva Acli: “Ci occupiamo di sport sociale – dice la presidente ACLI di Bologna Chiara Pazzaglia –. Il nostro fiore all’occhiello sono il calcio e il rugby in carcere, ma abbiamo diversi progetti sociali che vedono protagonisti i bambini con disabilità fisiche e psichiche e gli anziani. Un’altra attività che ci sta molto a cuore riguarda le donne vittime di tratta: utilizziamo le regole del rugby, quindi il contatto fisico e il passaggio della palla, per sfondare il muro di sfiducia che molto spesso si crea in loro e per aiutarle a creare relazioni con gli altri. Utilizziamo lo sport come strumento di inclusione sociale e per combattere le stigmatizzazioni”.

L’incontro organizzato nella sede di via delle Lame vede al centro la questione della discriminazione delle donne nel mondo dello sport: “È un evento che nasce come sportivo, ma che in realtà vuole essere un evento che ricorda come, anche nello sport, le donne siano spesso discriminate per più di un motivo. Già essere donna è penalizzante, ma a maggior ragione se c’è una intersezionalità, ovvero una fragilità multipla. Per questo - conclude Pazzaglia - abbiamo scelto delle donne che portano con sé diversi motivi di discriminazione”.

A raccontarlo sono le stesse protagoniste, presenti in sala o in collegamento video. La prima a parlare, in via telematica, è Rae Lin D’Alie, giocatrice di basket nel ruolo di playmaker con un passato, tra le altre, con la casacca della Progresso Bologna e della Virtus Bologna. D’Alie è italoamericana, cioè nata negli Stati Uniti da famiglia italiana, e da dodici anni è tornata qui per giocare a basket. La particolarità di D’Alie è che la sua altezza non arriva neanche al metro e sessanta, ma nonostante questo ha avuto una carriera di tutto rispetto, arrivando anche alla conquista di una medaglia d’oro con la Nazionale italiana nel mondiale di basket 3X3: “Vengo da famiglia di sei figli, ero sempre in mezzo ai maschi, non solo fratelli ma anche i ragazzi del quartiere. In questi contesti ci sono delle regole non scritte con cui devi interfacciarti: la leadership era spesso delegata ai ragazzi, ma essendo cresciuta in quartiere ho imparato a comportarmi da leader. Ora sono dodici anni che sono in Italia: per la maggior parte del tempo ho giocato in società di basket che avevano solamente la squadra femminile. Alla Virtus Bologna ho capito che ci sono le differenze tra la squadra maschile è quella femminile, come ad esempio nel salario. Alcune differenze sono giuste, perché magari gli uomini riempiono gli stadi. Ma a Bologna mi sentivo importante per la città, al pari degli uomini. Ora le donne sono considerate delle professioniste, mentre quando ho iniziato io non lo eravamo. Ma è bello sapere che le nuove generazioni raccoglieranno i frutti di un percorso a cui anche io ho contribuito”.

C’è poi Martina Scavelli, arbitro di pallavolo di serie A e B. La sua storia è quella di una donna discriminata per via del peso: “Gli arbitri nazionali di serie A e serie B devono rientrare in dati antropometrici: la circonferenza addominale per le donne è di 88cm, per gli uomini è di 102. Nel tempo ho preso e perso peso in continuazione per problemi personali e quando ero fuori parametro mi sono sempre autodenunciata. A febbraio ero in provincia di Napoli per dirigere una gara e ricevetti una chiamata per una visita a sorpresa che avrebbe valutato le mie condizioni fisiche. Sono risultata in eccesso di qualche centimetro. Tornata a casa ho pensato che ci fosse qualcosa che non andasse per il verso giusto: parlando anche con colleghi, non ricordavo di visite a sorpresa, peraltro prima di una gara. Mi chiedevo: tengono alla mia salute o a qualcos’altro? Ed è successo a me, una donna. Io credo sia normale che il fisico aumenti o diminuisca. Si parla però solamente di sovrappeso, e mai di sottopeso. Quindi la questione sulla salute viene forse meno”.

“Mi sono dimessa e ho scritto un post su Facebook che è diventato subito virale. Ho scoperto che la mia non è stata l’unica esperienza ma tante altre persone sono discriminate, sia uomini che donne. Tra l’altro, l’arbitro di pallavolo è fermo: ci viene richiesto solo un certificato di buona salute. Di fatto potremmo essere anche non vedenti, perché non viene richiesto nessun esame della vista”. Nel post citato, Scavelli diceva non sopportare più il fatto “di essere misurata e pesata come si fa con le vacche. Lo sport dovrebbe unire, anziché emarginare. E io non voglio più essere messa all'angolo per qualche centimetro o qualche chilo in più”.

Le loro storie non sono, purtroppo, le uniche. La storia forse più nota è quella di Alice Pignagnoli, calciatrice la cui storia è finita anche in Parlamento per un’interrogazione della deputata Laura Boldrini. Pignagnoli è stata messa fuori rosa dalla Lucchese perché rimasta incinta del secondo figlio e, sulla questione, ha anche scritto un libro intitolato "Volevo solo fare la calciatrice".

“Quando ho scoperto di essere incinta la seconda volta - dice Pignagnoli - sono andata dall’amministratore delegato e lui mi fatto capire che sarei stata fatta fuori. Ad ottobre non avevo preso neanche uno stipendio, fino a quando la cosa è diventata di interesse nazionale. L’articolo 8, inserito nel regolamento federale da qualche anno, vieta di interrompere un contratto per una gravidanza. Io però sono stata messa fuori rosa. Mi sentivo inutile, come un cadavere da buttare via. Mi hanno chiesto di lasciare il posto letto, mi hanno tolta dal gruppo Whatsapp di squadra e hanno cercato di svincolarmi contro la mi volontà. Ero triste, e ho scelto di non tacere: da lì è partito il tutto. Tutt’oggi sono fuori rosa e sto vivendo la gravidanza in solitudine. Per me che gioco a calcio da quando avevo anni è stato come un lutto, perché dal giorno dopo che scopri la gravidanza devi smettere di giocare e allenarti”.

“Quando arriva la maternità la donna che c’è prima viene spazzata via: esiste solo la mamma. Il libro che ho scritto serve a dire alle bambine e alle ragazze che con la volontà e con l’amore si possono costruire grandi cose e soprattutto per dare loro un riferimento diverso rispetto a quanto ci sentiamo costantemente dire”.

Infine, c’è la storia di Manuela Migliaccio. Migliaccio ha 38 anni, è una veterinaria, una sportiva paralimpica e siede sulla carrozzina da quando ha 25 anni. La discriminazione, per lei, è avvenuta “in quanto disabile, non in quanto donna. Dopo la laurea, mi facevano capire che di un veterinario in carrozzina non se ne facevano nulla. È vero che la professione può richiedere sforzo fisico, ma ci sono studi e competenze per cui non serve stare in piedi. Esistono chirurghi che operano da seduti. La cosa che mi ha fatto più male è la confusione tra disabilità mentale e fisica: ci ho messo più di un anno a trovare lavoro”. Lo sport, però, l’ha aiutata a riacquisire una nuova vitalità: “Lo sport per me è stato un ritorno alla vita e mi ha aiutato nell’inclusione sociale. Nel mio caso, la disabilità è stata un modo per riscattarmi”.