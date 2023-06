Discriminazioni di genere e di orientamento sessuale, il bilancio dello sportello: "E' solo la punta dell'iceberg"

Persone che hanno subito discriminazioni legate all'orientamento sessuale e discriminazioni di genere. Le hanno subite sul posto di lavoro, in luoghi pubblici, a scuola e anche in ambito domestico: lo sportello Spazio e LGBTI+ Cassero ne conta esattamente 105, a meno di un anno dalla sua apertura. Dai numeri presentati a Palazzo D'Accursio emerge che la nostra società non è poi tanto "fluida" come si pensa, neppure tra le nuove generazioni. Il fenomeno in ogni caso sarebbe sottostimano sia secondo la vicesindaca Emiliy Clancy e l'assessora regionale alle Pari Opportunità Barbara Lori che per gli esponenti del Cassero (da sempre punto di riferimento per la comunità non solo bolognese): tutti infatti fanno riferimento al cosiddetto "sommerso" ovvero quello che avviene ma che non si denuncia. Lo sportello in realtà non si occupa solo di questioni inerenti violenza, ma anche di burocrazia e assistenza, e mira anche ad aiutare le persone in situazioni di fragilità a ricostruire una rete di relazioni e il proprio benessere in senso ampio. Per Clancy, che delega per le Pari Opportunità, questo bilancio è positivo.

Giuseppe Seminario, direttivo Cassero LGBT+ Center ha spiegato che lo sportello è nato grazie a un finanziamento ministeriale e si augura che le competenze raccolte possano essere condivise: "L'accesso allo sportello è diretto e il nostro target è multidimensionale, non generazionale. Possiamo definirlo un bilancio positivo (se parlando di discriminazione si può utilizzare questo aggettivo) perché oltre all'assistenza abbiamo garantito anche tante ore di formazione. Sappiamo bene però che i numeri che abbiamo sono soltanto la punta di un iceberg vista la difficoltà nel far emergere un fenomeno difficile da denunciare anche per l'inesistenza di tutele da un punto di vista legislativo".

I numeri raccolti in un anno: oltre un centinaio le persone arrivate allo sportello

Un totale di 105 accessi dal luglio 2022, 248 colloqui con l’assistente sociale, 140 ore di consulenza con le psicologhe, e 57 incontri di orientamento con le avvocate, oltre 200 persone coinvolte nelle formazioni rivolte al personale dei servizi socio sanitari.

Il bilancio del primo anno di attività del servizio di segretariato sociale “Spazio LGBTI+ Cassero" dimostra di aver saputo rispondere al bisogno stringente di un’assistenza dedicata alle persone LGBTQIA+, che troppo spesso incontrano violenza e discriminazioni. Sul totale delle 105 persone che si sono rivolte al servizio, 37 hanno subito violenza in un luogo pubblico, 14 a scuola, 25 a casa, 13 al lavoro, e 54 in due o più ambiti: la violenza è trasversale e pervasiva. Derisioni, calunnie, minacce, violenza fisica, danni alle cose, limitazioni della libertà personale, mobbing: queste le principali azioni violente riportate. C’è una lieve maggioranza maschile, con 54 accessi, ma sono arrivate al servizio persone di tutti i generi: 24 donne, 7 persone non binarie, 8 uomini trans e 13 donne trans. Lo sportello non si occupa solo di questioni inerenti violenza, burocrazia, assistenza, ma mira anche ad aiutare le persone in situazioni di fragilità a ricostruire una rete di relazioni e il proprio benessere in senso ampio.

Sulle mille persone che hanno risposto, una su cinque ha subito discriminazioni

“Si tratta di un bilancio assolutamente positivo – ha detto la vicesindaca Emily Clancy alla conferenza di presentazione dei numeri raccolti -, che dimostra quanto sia importante l’approccio intersezionale e intersettoriale nella costruzione dei servizi alla persona, che tenga conto della complessità delle situazioni e dia risposta al fenomeno dell’intersezione dei fattori di discriminazione, che purtroppo si verifica spesso nella comunità LGBTQIA+”. La Regione tra luglio e ottobre 2022 ha diffuso un questionario, rivolto alle persone LGBTQIA+ abitanti in Emilia-Romagna, per indagare la presenza di violenza e discriminazioni in alcuni ambiti rilevanti della loro vita. I primi risultati, diffusi qualche mese fa, mostrano che tra le oltre mille che hanno risposto una persona su cinque ha subìto aggressioni fisiche, una su due minacce o insulti e tre su quattro sono state calunniate o derise. “I dati raccolti dalla Regione e quelli sulle persone che si sono rivolte a noi indicano con chiarezza che questa è la strada giusta da percorrere, e che dobbiamo implementarla, senza farci scoraggiare dal clima politico attuale” il commento di Camilla Ranauro, presidente del Cassero LGBTI+ center.

Lettura dei dati: quali sono i luoghi delle discriminazioni?

Lo sportello "Spazio LGBTI+ Cassero" verso la firma di un protocollo d'intesa

L’apertura di Spazio LGBTI+ Cassero è avvenuta lo scorso anno grazie ai fondi di un bando Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) dedicato a rafforzare o creare ex novo sportelli di questo tipo in tutta Italia. L'obiettivo è quello di contribuire a migliorare le condizioni di vita materiali e psicologiche delle persone LGBTQIA+ che hanno subito o subiscono violenze e discriminazioni a causa del proprio orientamento e/o identità di genere, adottando un’ottica intersezionale. Il progetto è inoltre supportato dal Comune di Bologna attraverso il Patto generale di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+ 2022-2026. L’ultima azione prevista dal progetto è la firma di un protocollo tra i soggetti coinvolti. Lo scopo è quello di collaborare ulteriormente per creare una comunità territoriale plurale che abbia come obiettivo generale il contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.