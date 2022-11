Dal caso di stupro, allo stalking: le denunce delle studentesse allo sportello anti-violenza

In appena tre giorni di attività sono già otto le persone che si sono rivolte allo sportello universitario della Casa delle Donne – Per non subire violenza. Il servizio nasce dalla convergenza della Casa delle Donne e dall’Università di Bologna: l’Ateneo ha voluto far sentire la propria vicinanza e, come raccontano Giulia Nanni e Margherita Apone, prendere una “posizione politica”. Giulia e Margherita sono le due lavoratrici della Casa che si occupano dello sportello universitario di via Camillo Ronzani 14, in zona San Donato.L’ufficio in cui si svolgono gli incontri è situato al quarto piano dello stabile che ospita la facoltà di Statistica dell’Alma Mater. La grande stanza bianca ospita alcuni spazi privati, divisi da separé, in cui le persone che si rivolgono allo sportello vengono accolte. Una parete è quasi totalmente occupata da un’ampia vetrata che dà proprio su via Ranzani e il resto del piano è invece occupato da un bagno e da altre due stanze che, negli orari in cui lo sportello è aperto, rimangono vuoti per garantire la massima privacy agli e alle utenti. Sì, non solo alle utenti: nella pagina web dell’Unibo dedicata, e come Giulia e Margherita ci tengono a precisare, lo sportello non è solamente di supporto alle donne ma a qualsiasi persona che si senta vittima di violenza di genere, senza distinzione alcuna.

Utenti giovani e giovanissime

“Il progetto nasce dall’unione dell’Università di Bologna e della Casa delle Donne – dice Giulia Nanni – ed è finalizzato all’emersione della violenza di genere all’interno dell’Università. Questo perché ci siamo rese conto che le ragazze che si rivolgono alla Casa delle Donne, specialmente studentesse, sono in crescita. Immaginavamo che avere un luogo interno all’Università potesse facilitare il processo ancor di più, specialmente per le persone fuorisede e straniere che non conoscono il territorio e che magari non conoscono l’esistenza di un centro antiviolenza. E infatti è quello che stiamo già riscontrando. Siamo aperte dal 12 ottobre ma lo sportello è aperto un solo giorno a settimana: in appena tre giorni di attività abbiamo già aperto otto schede, il che equivale a dire che già otto persone si sono rivolte a noi. Questo significa che quasi tre persone al giorno si rivolgono a noi, e questo senza che l’apertura dello sportello sia stata pubblicizzata se non in minima parte”.



Da sinistra: Margherita Apone e Giulia Nanni

Essendo uno sportello universitario, l’utenza ha un target piuttosto definito: “Finora abbiamo accolto solamente studentesse di genere femminile tra i 19 e in 25 anni – continua Giulia – che subiscono violenza da persone di genere maschile. Le violenze sono sempre avvenute da parte di persone esterne all’Università, tranne che in un caso. Una delle utenti ci ha raccontato che era da un po’ che pensava di rivolgersi ad un centro antiviolenza e che con lo sportello universitario si è sentita maggiormente al sicuro perché in un contesto a lei familiare”. Per adesso è difficile fare una stima, ma lo sportello sta già riscuotendo consensi: “Tutto ciò che passa attraverso i canali dell’Università facilita tantissimo il processo e già il primo giorno in cui abbiamo aperto lo sportello avevamo diverse richieste arrivate via mail. Naturalmente tre giornate di lavoro sono poche per un primo bilancio: per farlo ci siamo date sei mesi di tempo, ma dai primi risultati direi che siamo molto contente di come sta andando. Ad esempio, una cosa da dire è che tutte le ragazze che si sono rivolte a noi si sono effettivamente presentate all’appuntamento e, in alcuni casi, sono anche tornate per proseguire nel percorso indicato. Nella nostra esperienza alla Casa, invece, alcune donne ci contattano ma poi non vengono agli appuntamenti perché magari non se la sentono o semplicemente perché cambiano idea. Qui, invece, non è ancora mai successo”.

Ascolto e privacy per tutti gli utenti dell’Unibo

“Il nostro raggio d’azione è molto ampio – continua Giulia – così come voluto dalla stessa Università: non si rivolge solamente alla violenza maschile contro persone di sesso femminile, ma anzi è rivolto alla violenza di genere in senso ampio. Questo proprio perché vuole essere uno sportello non solo d’ascolto ma anche informativo e che possa rispondere alle diverse esigenze. Però, come dicevo prima, l’utenza per ora è solamente femminile”.

“Infatti – dice Margherita – sulla pagina web dell’Unibo dedicata c’è l’intero elenco dei servizi che lo sportello offre: colloqui individuali, ascolto telefonico, attivazione della procedura d’emergenza, messa in sicurezza della persona e altri servizi relativi alla discriminazione di genere. Soprattutto, lo sportello può essere utile nell’interazione con la rete dei servizi e dell’associazionismo locale”. Ovviamente il filo diretto con il centro antiviolenza della Casa delle Donne aiuta: “Ad esempio stiamo valutando di inviare due nostre utenti allo sportello di supporto psicologico interno alla Casa. Naturalmente, e questo è importante sottolinearlo, è che noi siamo la Casa delle Donne: siamo in uno spazio gestito dall’Università di Bologna, ma le informazioni e i dati che raccogliamo rimangono interni alla Casa. L’Università non ha accesso a questi dati in nessun modo”.

“Sì, questa è una cosa che ci viene chiesta spesso – sottolinea Margherita – ma chiaramente le informazioni rimangono tra noi. Questo è un distaccamento della Casa all’interno dell’Università, non il contrario. E, in ogni caso, c’è anche la possibilità di rimanere nell’anonimato”.

Tutto questo nonostante l’apertura dello sportello universitario non sia stato, almeno fin qui, tanto pubblicizzato: “Ci sono stati alcuni post sui social della Casa delle Donne e dell’Università di Bologna e, lo scorso 10 ottobre, c’è stato l’evento di lancio. Ma una promozione massiccia non è stata ancora fatta. Fra poco dovrebbe finalmente partire una mail in cui si comunica dell’apertura dello sportello a tutti gli studenti e le studentesse”. Lo sportello universitario non è però dedicato solamente a loro: “Il servizio – spiega Margherita – si rivolge a tutto il personale dell’Alma Mater: docenti, studenti, lavoratori e collaboratori a vario titolo e anche alle persone che lavorano nelle cooperative che collaborano con l’Unibo. È un servizio trasversale e si rivolge davvero a tutti, indistintamente”.

Violenza in Università: dati simili al quadro generale

L’utenza, come si diceva, finora è però piuttosto definita: “A noi finora si sono rivolte solamente studentesse – dice Giulia –. I comportamenti di violenza riscontrati sono quelli tipici delle fasce più giovani: stalking, violenza psicologica e anche violenza sessuale, sia stupro che online”. Di fatto il fenomeno del revenge porn: “Sì, esatto, che però è un termine che a noi non piace utilizzare perché la parola revenge (‘vendetta’ in inglese) presuppone che la persona offesa abbia fatto qualcosa di sbagliato”.

L’apertura dello sportello non deve però indurre a facili conclusioni: “Diciamo che per ora è in linea con le nostre aspettative – dice Margherita –. Il fenomeno all’interno dell’Università non è maggiore rispetto a quanto accade all’esterno dell’ateneo. L’idea che ci sia uno sportello può portare a pensare che ci sia più violenza all’interno dell’Ateneo ma in realtà non è così: lo sportello garantisce una maggiore attenzione e un monitoraggio costante di questo tipo di dinamiche interne”. “Alla Casa noi abbiamo tre nuove utenti al giorno in media – dice Giulia – e qui siamo a otto utenti in tre giorni di attività: il trend è lo stesso”.

L’esperienza dello sportello universitario non è del tutto una novità: “Gli sportelli universitari contro la violenza nascono in Italia nel 2019. Il primo nasce a Torino. Tra il 2020 e il 2021 il fenomeno è cresciuto rapidamente: ad oggi sono dieci università ad averlo in Italia su circa novanta Atenei. È importante che le istituzioni si assumano questo tipo di responsabilità: oltre ad offrire un servizio, l’Università sta anche dicendo che condanna quel tipo di comportamento e, parallelamente, investe in quel servizio. La speranza – conclude Margherita – è che questo tipo di realtà funzioni come deterrente per le persone che agiscono violenza”.

Sportello universitario: info e contatti

Il servizio è attivo dal 12 ottobre ed è aperto il mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 17.00. Vi si accede tramite un appuntamento (telefono, mail o Whatsapp) e, nonostante l’apertura ridotta a poche ore settimanali, la linea telefonica è sempre attiva: se il telefono squilla fuori dall’orario di apertura dello sportello universitario, la chiamata viene trasferita direttamente alla Casa delle Donne. Lo sportello, inoltre, garantisce la possibilità di sostenere un colloquio da remoto o anche, se l’utente preferisce, in totale anonimato. Tutte le informazioni e i dati divulgati durante i colloqui rimangono a disposizione esclusiva della Casa delle Donne.

Di seguito l’indirizzo, gli orari e i contatti dello sportello universitario contro la violenza di genere: