Paralimpiadi, anche un pezzo di Bologna nello spot inaugurale | VIDEO

Maximiliano Ulivieri, bolognese, attivista impegnato nella lotta alle disuguaglianze delle persone con disabilità, compare nello spot di lancio delle Paralimpiadi, iniziate oggi, insieme a sua figlia.

"Oggi all’apertura delle paralimpiadi nello spot inaugurale c’eravamo anche noi. Io con la piccola Sophie. Pochi secondi in mezzo a tante diversità - scrive sui social - per ricordare che la vita di un disabile non è solo quella da super sportivi ma pure la straordinarietà nella normalità. La mamma ci guardava", conclude.