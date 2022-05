In Comune 60 nuovi vigili e 50 spray urticanti anti-aggressioni

Il Comune di Bologna assume 60 nuovi vigili e li equipaggia per affrontare le situazioni difficili che li aspettano in strada. Con un atto dirigenziale pubblicato oggi, infatti, Palazzo D'Accursio si rifornisce di spray irritante anti-aggressione. La somma stanziata è di 5.837 euro in favore di una azienda di Rovigo.

"In considerazione del fatto che sono in corso 60 nuove assunzioni di operatori nel corpo di polizia locale nell'anno 2022- recita la determina, come riporta l'agenzia Dire - si ritiene necessario acquistare 50 spray antiaggressione modello RGS-2 completi e cento cartucce di ricambio non attive-inerti, da impiegare nelle attività di formazione e addestramento".

I fondi da cui attingere sono gli 1,6 milioni di euro stanziati a fine 2021 dal ministero dell'Interno per il potenziamento della sicurezza in città nel triennio 2021-2023: nell'ambito di quel progetto, infatti, "sono previsti acquisti di materiali per usi militari, ordine pubblico e sicurezza da fornire in dotazione agli operatori di polizia locale in relazione alle attività di prevenzione dei fenomeni di illegalità e controlli di polizia giudiziaria".

Visto che non esistono convenzioni Consip o di Intercenter per l'acquisto di questi spray ci si è avvalsi del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Di qui l'accordo con la ditta di Rovigo, che dispone di "articoli rispondenti alle esigenze della polizia locale ad un prezzo ritenuto congruo".

Inoltre, spiegano i dirigenti di Palazzo D'Accursio, "garantisce uniformità degli articoli rispetto a quelli già in possesso degli operatori del corpo e si è sempre rivelata puntuale nelle forniture".