Torna l'uomo che sputa in faccia alle ragazze: un nuovo episodio in via Irnerio

É successo di nuovo e sempre nella stessa zona della città. La vittima, ancora una volta, è una giovane ragazza che vuole raccontare ciò che le è successo venerdì in via Irnerio: "Stavo camminando e ho subito un’aggressione analoga a quella che avevate già denunciato in un articolo di dicembre 2022 (due episodi, uno in via Oberdan e il secondo in via Augusto Righi). Un ragazzo o un uomo mi è passato accanto e ha sputato verso di me, colpendomi sul viso. Sono rimasta parecchio scossa e confusa, per cui non ho pensato a seguirlo o fotografarlo. Non ho idea di che aspetto abbia perché non lo avevo guardato nemmeno quando mi è passato accanto".

La 25enne dunque, esattamente come le altre ragazze che hanno segnalato gli episodi accaduti qualche mese fa, ha ragione di credere di non essere stata l'unica in pochi minuti: "Credo abbia fatto la stessa cosa a una giovane che era dietro di me, ma in quel momento ho voluto solo allontanarmi e non ho pensato di avvicinarmi a parlare con lei".

"Vi ho scritto per avvisare le persone che questa cosa disgustosa sta succedendo nuovamente e per capire se ci sono altre segnalazioni di questi giorni. Sarebbe molto utile avere una descrizione di questa persona per prestare attenzione. Sono consapevole che la mia preoccupazione sia un po' estrema, ma ho dei timori sul fatto che attraverso la saliva possa esserci una trasmissione di malattie visto che sono stata colpita nell'occhio. Mi piacerebbe poter contattare le altre vittime, per capire se loro abbiano fatto analisi o accertamenti".