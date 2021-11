Droga, altri quattro arresti della Squadra mobile: scoperta casa dello spaccio a Corticella

Nell'ambio delle attività legate al contrasto allo spaccio, dopo gli arresti e il sequestro di eroina di lunedì, ieri, 16 novembre, sono finiti in manette quattro cittadini pachistani.

La segnalazione al 113 è arrivata dai residenti di un palazzo in via della Cooperazione, a Corticella, che riferivano di un viavai sospetto. L'appostamento degli agenti della squadra mobile ha avuto successo: un cittadino pachistano di 34 anni, domiciliato nel condominio , è stato controllato davanti al portone e trovato in possesso di 7 involucri di eroina per un totale di circa due etti, presumibilmente destinati alle piazze di spaccio della zona universitaria.

Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine: nel 2015 era stato arrestato, sempre dalla Squadra mobile, nel corso di un'operazione che ha portato al sequestro di 4 chili di eroina.

Gli agenti hanno quindi tentato di entrare nell’abitazione in uso al 34enne, ma la porta era chiusa dall'interno, nel frattempo, gli altri poliziotti hanno raccolto in strada altri 20 grammi di eroina, un bilancino e materiale di confezionamento, che erano stati lanciati dalla finestra.

Entrati finalmente in casa, le manette sono scattate per latri tre cittadini pachistani, irregolari, di 23 e 35 anni. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 3.250 euro. I quattro sono stati rinchiusi alla Dozza in attesa di convalida dell'arresto.

"Quello che ripetiamo sempre ai cittadini è chiamare e informarci, per noi è importante è la collaborazione quindi segnalare sempre", aveva detto ieri a Bologna Today il capo della Squadra Mobile, Roberto Giuseppe Pititto.