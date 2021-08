Tper, con la serie A al Dall'Ara torna anche la linea 77 Stadio

Domenica previste deviazioni in zona stadio per le linee di bus 14, 20, 21, 671 e 826

Per la partita di calcio Bologna-Salernitana di domenica 22 agosto torna in funzione il servizio di bus per lo stadio Dall'Ara: la linea 77, in partenza da Corticella (fermata Marescalchi) ogni 20 minuti, dalle ore 16.30 alle 17.50 (corse alle 16.30-16.50-17.10-17.30-17.50).

La linea 77, fruibile alla tariffa urbana ordinaria, effettua tutte le fermate urbane sul percorso fino alla Stazione Centrale (dove effettua la fermata “E”, in comune con la linea 21) e la fermata adiacente al Parcheggio Tanari. Questo collegamento è utile, quindi, anche a chi raggiunge con la propria auto il parcheggio d’interscambio Tanari, dove la sosta della vettura è gratuita per i possessori di biglietto o di abbonamento Tper.

Domenica prossima, come previsto dall’ordinanza comunale che disciplina la circolazione veicolare in occasione degli incontri di calcio allo stadio, le linee di bus 14, 20, 21, 671 e 826, che di norma transitano in zona stadio, saranno deviate in tre distinte fasi dalle ore 16.30 alle ore 21.

Tutte le variazioni di percorso, le fermate temporaneamente soppresse e quelle provvisoriamente attive per le diverse linee sono riportate in allegato e consultabili anche sul sito di Tper, alla pagina dedicata.