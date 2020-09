Gli Stadio suonano per il nuovo day-hospital: fondi raccolti con l'asta delle luminarie di Lucio Dalla

Nel nuovo reparto risuonano le note della canzone "L'anno che verrà". Un restyling completo, nuova luce, molti colori e un tocco di verde. Inaugurata oggi la ristrutturazione del Day service dell'unità operativa di Oncologia medica del policlinico Sant'Orsola di Bologna: intervento avviato grazie alle donazioni raccolte con l'asta delle luminarie con i versi della canzone "L'anno che verra'" di Lucio Dalla, installate a Natale 2018 in via D'Azeglio.

236 mila euro raccolti con l'asta delle luminarie

Grazie all'asta, promossa dal Consorzio dei commercianti di via D'Azeglio, furono raccolti 236.000 euro a cui poi si sono aggiunte ulteriori donazioni dei cittadini che hanno deciso di sostenere il progetto "Lo spazio che cura". L'intervento, realizzato da policlinico e Fondazione Sant'Orsola, ha consentito di installare nuove luci a led, sostituire tutte le porte, acquistare gli arredi per due sale d'attesa e 12 poltrone per le sale delle terapie.

Un altro intervento è in corso e prevede la realizzazione di "stanze-giardino" collocando sui balconi 90 grandi fioriere. Prossimo passo: un impianto per la diffusione della musica nelle sale di terapia. In piu', il Sant'Orsola ha colto l'occasione per alcuni lavori strutturali e di messa a norma: nuovi controsoffitti e pavimenti, rifacimento degli impianti anche per i gas medicali e ristrutturazione dei bagni. Per il taglio del nastro, oggi, nel reparto è risuonata proprio "L'anno che verrà", grazie alla partecipazione degli Stadio: la canzone invita a "guardare al futuro in maniera ottimistica e questo ne e' un esempio", sottolinea Gaetano Curreri indicando il Day service rimesso a nuovo.

Il reparto "non ha mai smesso di funzionare perche' l'Oncologia ha sempre lavorato durante il periodo Covid pero' solo oggi riusciamo a celebrare con una festa questa ristrutturazione", afferma il direttore generale del Sant'Orsola, Chiara Gibertoni.

