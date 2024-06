Costretta a trasferirsi per trovare pace: stalker 71enne denunciato dalla ex moglie

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 71 anni indagato per maltrattamenti nei confronti della ex moglie è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati con l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna che ha coordinato le indagini, nasce dalla querela sporta da una donna di 49 anni straniera che si è rivolta ai carabinieri di Medicina per denunciare il marito per i continui maltrattamenti che aveva subito. Durante la loro convivenza, infatti, l’uomo l’aggrediva e la insultava, tanto che la 49enne si era trovata costretta a trasferirsi in un altro comune per limitare qualsiasi contatto con l’ex marito. Questo però era riuscito a rintracciarla e aveva cominciato a seguirla: in uno dei tanti episodi, la donna lo aveva notato mentre era appostato vicino alla sua abitazione. Più volte il 71enne l’aveva raggiunta sul posto di lavoro per attenderla all’uscita.

Durante la denuncia, la vittima ha spiegato ai carabinieri che questi comportamenti le avevano causato molta ansia e la paura per la propria incolumità. Dopo essere stato rintracciato dai militari, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal giudice.