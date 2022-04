Stalking, torna davanti alla scuola: arrestato

La perseguitava con messaggi e telefonate, l'aveva presa di mira sui social e la seguiva così un 21enne era stato denunciato per stalking. In quell'occasione il giudice aveva disposto anche il divieto di avvicinamento, ex 282 ter c.p.p.. ai luoghi frequentati da una coetanea.

La ragazza però ha chiamato i carabinieri perchè lo ha visto nuovamente davanti alla scuola che frequenta, così è stato arrestato.

A febbraio scorso, un altro giovanissimo stalker era stato arrestato dalla polizia anche per estorsione. Aveva avuto una relazione con una ragazza ma, una volta interrotta, avrebbe iniziato a tempestarla di telefonate e messaggi, a frequentare gli stessi posti, fino alle minacce.