Ruba un'auto poi va a casa dell'ex compagna alle 4 di notte: "Ti voglio vedere morire"

Non accetta la fine della relazione e, dopo aver rubato l'auto di una sua vicina, piomba di notte a casa della ex moglie e prende a pugni la porta di ingresso dell'appartamento. È successo martedì notte alle 4 in zona colli quando, avvertiti da una condomina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 47enne italiano per atti persecutori.

I militari hanno ricevuto la telefonata di una vicina di casa della vittima, residente al piano terra di un appartamento condominiale, che riferiva di essere stata svegliata dalle urla di un uomo che era entrato nelle scale condominiali e aveva iniziato a prendere a pugni la porta d’ingresso di un appartamento accanto al suo. Appresa la notizia, i carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono diretti sul posto e quando sono entrati nell’edificio, hanno identificato l’uomo, un 47enne italiano, che si trovava sul pianerottolo del primo piano, in stato di agitazione e con le mani sporche di sangue.

L'uomo si era ferito dando i pugni alla porta di casa della sua ex fidanzata, 43enne italiana, che si trovava in casa con il nuovo compagno e i due figli minori che lei aveva avuto con il 47enne quando stavano insieme, tra il 2006 e il 2017, poi avevano deciso di lasciarsi. Successivamente si erano riavvicinati e i due erano tornati a vivere insieme sino a maggio quando si sono nuovamente lasciati. Tutto poi è degenerato quando lei ha iniziato una nuova relazione sentimentale.

A quel punto il 47enne ha iniziato a minacciare la donna, tormentandola con messaggi dal tenore: "Ti voglio vedere morire, ti intossico la vita, ti ammazzo, ti faccio perdere il lavoro, te la faccio pagare". Martedì notte, verso le 4, è passato dalle parole ai fatti, venendo però, tempestivamente bloccato dai Carabinieri prima che entrasse in casa dell’ex convivente.

Il 47enne, disoccupato, è stato altresì denunciato per ricettazione, dopo che i Carabinieri hanno scoperto che si era recato a casa della ex a mezzo di un’autovettura rubata a una sua vicina di casa. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l'uomo è stato tradotto in carcere.