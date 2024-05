Stalker si arrampica sulla grondaia fino al terrazzo di casa: aggressioni e minacce all'ex compagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Era riuscito ad arrampicarsi sulla grondaia e a raggiungere il terrazzo dell’appartamento della sua ex compagna. Bussava contro la porta vetro e minacciava di aprire per farlo entrare. Attimi di panico, tanto che la ragazza, una 24enne italiana, e il suo attuale compagno di un anno più grande e connazionale si erano barricati dentro casa, avevano abbassato la serranda e bloccato la porta con un tavolo in attesa dell’arrivo della polizia. È successo in zona San Donato giovedì 30 maggio.

L’uomo, 27 anni e anche lui italiano, è stato arrestato e poi portato in carcere per atti persecutori aggravati. Dalla denuncia della vittima è emerso che si trattava dell’ultimo di una serie di episodi con cui lo stalker aveva reso la vita della 24enne un inferno. I due avevano avuto una relazione di due anni e mezzo interrotta a fine 2023. Da quando aveva scoperto l’esistenza di un nuovo compagno, pochi mesi più tardi, il 27enne aveva cominciato a perseguitare l’ex e il suo attuale ragazzo con aggressioni e minacce. Per la paura di ritorsioni la donna non aveva mai denunciato finché, dopo un intervento dei Carabinieri, l’uomo era finito in carcere.

Ma una volta tornato in libertà le violenze sono ricominciate e sono culminate nella chiamata al 113 di ieri. Il 27enne si è presentato di nuovo sotto casa della ragazza, che in quel momento era con il suo compagno, e ha cominciato a suonare insistentemente il citofono. È poi riuscito ad arrivare fino al pianerottolo, e anche lì ha preso a bussare violentemente il portone di casa. Non vedendosi aprire, è tornato all’esterno dell’edificio, si è arrampicato sulla grondaia e ha raggiunto il terrazzo dell’appartamento. È lì che gli agenti delle volanti, arrivati sul posto, lo hanno trovato: ai poliziotti l’uomo è sembrato molto aggressivo e alterato probabilmente dall’alcol. E lo hanno arrestato e portato in carcere, dove è in attesa della convalida.