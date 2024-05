Perseguitava la ex, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 44enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Perseguitava la ex fidanzata, controllava i suoi movimenti e spostamenti. Le impediva di usare i mezzi pubblici, imponendole di spostarsi in taxi e non voleva che uscisse da sola di sera. Abbastanza perché per un 44enne pakistano scattasse la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex, anche lei di origine pakistana, con tanto di braccialetto elettronico. A disporre il provvedimento è stato il gip di Bologna, su richiesta del pm che ha coordinato le indagini dei Carabinieri su questo caso di stalking. La donna ha raccontato ai militari di essere stata perseguitata e molestata per diversi anni dal 44enne, che era arrivato a pedinarla e a presentarsi sul luogo di lavoro, nonostante la ragazza non volesse. Rintracciato dai Carabinieri, il 44enne è stato sottoposto alla misura cautelare disposta dal giudice.