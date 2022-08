Stalking: ossessionato dalla ex, dai domiciliari al carcere

I carabinieri della stazione Bologna Corticella hanno arrestato un cittadino marocchino 36enne, residente a Bologna, dopo l'aggravamento della misura cautelare agli arresti domiciliari.

Nonostante la prescrizione di non allontanarsi da casa e di non comunicare, neppure telefonicamente o per via telematica, con la persona offesa, l'uomo però non ha rispettato la misura cautelare, infatti la vittima si è rivolta ai carabinieri perché aveva ricevuto delle telefonate, anche anonime, da parte di una persona che la invitava a rimettere la querela. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di scoprire che le chiamate alla vittima erano state fatte dal 36enne e dai suoi parenti. La Procura della Repubblica di Bologna ha quindi richiesto l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. La richiesta è stata accolta in pieno dal GIP del Tribunale di Bologna. Prelevato a casa dai Carabinieri, il 36enne marocchino è stato tradotto presso la casa circondariale di Bologna.

Ossessionato dalla ex

Il 36enne pregiudicato era stato indagato per il reato di atti persecutori e violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna che si era rivolta ai militari in quanto l'uomo con il quale aveva avuto una breve relazione sentimentale continuava a importunarla con una condotta ossessiva e violenta. La loro relazione era terminata nel mese di marzo, proprio a causa del comportamento dell'uomo, spesso peggiorato dall'abuso di alcol.

Non aveva accettato la fine della loro relazione, così aveva iniziato a pedinarla, a telefonarle e a inviarle messaggi minacciosi. In una circostanza, mentre la donna si trovava seduta in un bar, il 36enne l’aveva aggredita, bloccata, e costretta a sdraiarsi, tentando ripetutamente di baciarla sulle labbra. Da qual momento la donna ha iniziato ad avere paura anche per la propria figlia di 10 anni avuta da una precedente relazione.