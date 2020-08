Perseguita il suo ex e lo iscrive a un sito di incontri: donna-stalker ai domiciliari

Aveva già a carico un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal suo ex, ora, una cittadina romena di 56 anni è stata rinchiusa ai domiciliari con l'accusa di stalking.

Entrambi badanti, residenti in provincia, la donna, non si era rassegnata alla fine della relazione con il suo connazionale 50enne e da mesi lo vessava con telefonate, messaggi telefonici e sui social e appostamenti, fino a iscriverlo, con un falso profilo, a un sito di incontri, quindi alle continue telefonate e messaggi della ex, si sono aggiunti quelli di altre donne.

Le molestie andavano avanti da qualche mese. L'uomo, infatti a dicembre del 2019, si era rivolto ai Carabinieri, facendo scattare il divieto di avvicinamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Evidentemente però la misura cautelare non è servita e lo stalking è continuato, così il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.