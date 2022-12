Stalking, perseguita la ex dopo la fine della relazione: arrestato 35enne

La relazione, durata 16 anni, era finita a settembre del 2021, ma lui non ha mai lasciato in pace la ex, fino all'arresto. Come da "copione", un bolognese 35enne ha messo in atto i soliti sistemi di stalking, con appostamenti, messaggi e telefonate a tutte le ore, un comportamento ossessivo che ha portato una donna di 37 anni, anche lei bolognese, a rivolgersi ai Carabinieri della stazione Corticella.

Nel corso delle indagini e analizzando i tabulati telefonici, i militari hanno appurato che il 35enne aveva messo in atto una vera e propria persecuzione ai danni della ex compagna dalla quale aveva avuto due figlie. La vittima è stata anche in grado di documentare gli appostamenti e ha riferito ai Carabinieri di violenze anche fisiche durante la loro lunga relazione, che però non aveva mai denunciato.

L'uomo è stato dunque arrestato per atti persecutori. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Casi in aumento