Stalking, Carabinieri arrestano un 33enne e un 40enne

Ennesimo caso di stalking scoperto dai Carabinieri. I militari della stazione di Minerbio hanno arrestato il 33enne per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa che il gip del Tribunale di Bologna aveva emesso nei suoi confronti, nell’ambito di un indagine per aver sottoposto la madre a continue vessazioni consistenti in ingiurie e minacce, anche di morte, se non acconsentiva a concedergli costantemente somme di denaro per i suoi bisogni. A forza di dare i soldi al figlio, la madre è stata costretta a chiedere dei prestiti per un importo di 20mila euro.

I maltrattamenti subiti dalla donna a livello psicologico con minacce del tipo: “…adesso vengo lì e ti sotterro sotto 50 metri di terra…” l’hanno spinta nel baratro, facendole perdere 15 chili di peso corporeo. Non avendo via di scampo, la donna si è rivolta ai Carabinieri per chiedere aiuto. Purtroppo, neanche la legge è riuscita a frenare il 33enne che invece di rispettare la misura cautelare, l’ha violata, presentandosi sul posto di lavoro della madre. Non è però riuscito a raggiungerla perché i Carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 33enne è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida per Direttissima.

Stalking verso la ex compagna

Il 40enne, invece, è stato sottoposto a un’ordinanza applicativa della misura cautelare, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Bologna per atti persecutori. La vicenda è iniziata quando l’ex compagna dell’uomo, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno per chiedere aiuto.

La donna ha riferito ai militari che il 40enne, accecato dalla gelosia, ha iniziato a picchiarla, pedinarla e minacciarla di morte con frasi del tipo: “Io ti butto l’acido muriatico in faccia, ho una bottiglietta in macchina sempre pronta all’uso”. L’uomo, infatti, non accettava la fine della relazione sentimentale. In seguito, il 40enne, invece di fare un passo indietro, ha inasprito la situazione riuscendo a entrare in casa della donna che era in compagnia del figlio minorenne che stava dormendo e si è spaventato. Le pressioni psicologiche subite dalla donna l’hanno messa in uno stato di fortissima agitazione. Rintracciato dai Carabinieri, il 40enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa.