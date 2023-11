Stalking, il drammatico racconto della donna vittima dell'ex: "Mi sento un uccellino in gabbia"

"Voglio essere libera come tutte le donne, mi sento un uccellino in gabbia". Questo il grido di rabbia e di dolore con cui una donna, italiana di 55 anni, si è sfogata con i carabinieri che l'avevano salvata dall'ex compagno, che quella sera la aveva inseguita dentro il condominio e stava cercando di entrare in casa. L'ultimo attacco di una lunga serie di persecuzioni con cui da mesi l'uomo, un operaio bolognese di 51 anni, aveva reso la vita della donna un inferno.

Un inferno di messaggi e pedinamenti

Tutto era iniziato lo scorso febbraio, quando la relazione sentimentale tra due era finita. Da quel momento, la donna aveva cominciato a ricevere numerosi messaggi per telefono ed e-mail da parte dell'ex, incapace di accettare la fine del loro rapporto. Presto, l'uomo cominciò a esserne ossessionato, arrivando a pedinarla, costringendola a cambiare abitudini e chiedere ai suoi amici di accompagnarla lungo la strada tra la casa e il lavoro per evitare di incontrarlo da sola.

La sera del 6 ottobre

Precauzioni, ansia e paura, davanti alle quali l'uomo non si è mai fermato. Fino alla sera del 6 ottobre, quando la donna si è accorta che l'ex compagno la stava attendendo sotto casa. Spaventata, la 55enne è fuggita correndo per le scale ed è riuscita a barricarsi in casa chiudendo a chiave il portone. Poi ha chiamato il 112. All'arrivo dei carabinieri, il 51enne era ancora sul pianerottolo che stava cercando di fare irruzione in casa.

Divieto di avvicinamento

Scossa e stremata, la donna ha cominciato a raccontare tutta la vicenda: "Sono stanca di questa situazione", ha aggiunto, cercando di spiegare lo stato di ansia e paura generato per mesi dall'uomo: "Mi sento un uccellino in gabbia" ha poi ripetuto anche al Giudice per le Indagini Preliminari, che per il 51enne ha emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

Se sei vittima di atti persecutori da parte di qualcuno, puoi chiedere aiuto al 1522 (Numero nazionale anti-violenza e stalking) o contattare il 112.