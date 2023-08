Maltrattamenti in famiglia: 47enne ai domiciliari

Un uomo italiano di 47 anni è finito agli arresti domiciliari per un aggravamento della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare.

Succede a Dozza, dove i Carabinieri sono dovuti intervenire per arrestare l’uomo. Il provvedimento per l’allontanamento dall’abitazione era avvenuto lo scorso aprile in seguito alle violenze verbali e psicologiche che il 47enne agiva sulla compagna, una donna italiana sulla quarantina, e sul figlio maggiorenne. Nonostante il provvedimento, l’uomo ha ripetutamente importunato la donna, prima telefonicamente e poi di persona, avvicinandosi all’abitazione il 18 giugno, il 27 giugno e il 7 luglio, facendo così scattare il cosiddetto “braccialetto anti-stalking”. Rintracciato dai militari, l’uomo è quindi finito ai domiciliari.