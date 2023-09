Stalking e atti persecutori: 53enne colpito da misura cautelare

Misura cautelare nei confronti di un italiano di 53 anni, colpevole secondo il Tribunale di Bologna di stalking e atti persecutori nei confronti della moglie, una donna italiana di 52 anni.

L’uomo, un libero professionista, era stato denunciato dalla donna lo scorso maggio. La relazione tra i due durava da una ventina di anni e nel 2014 la coppia ha anche avuto una figlia. Il rapporto si è però deteriorato nel corso del tempo, tanto che l’uomo era stato già denunciato da lei per maltrattamenti, a seguito della quale il 53enne era stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, ma la pena era poi stata sospesa. Dopo la decisione della donna di andare a vivere altrove insieme alla figlia, l’uomo ha cominciato a pedinare l’ormai ex moglie, aspettandola sotto casa e mandandole continui messaggi. Preoccupata per la sua incolumità, la donna ha sporto denuncia ai Carabinieri della Stazione di Dozza, che hanno eseguito la sentenza del Giudice.