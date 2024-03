Ventenne perseguita l’ex fidanzato che la maltrattava: arrestata

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una ragazza di 20 anni è stata arrestata per stalking nei confronti dell’ex fidanzato e della madre di lui, una donna di 62 anni.

Come scrive l’Ansa, la ragazza si è ripetutamente presentata sotto casa dell’ex compagno, in zona Saffi, chiedendo insistentemente di entrare in casa citofonando, urlando, infastidendo i vicini e telefonando alla madre di lui, arrivando a insulti e minacce. Il 23enne è però agli arresti domiciliari proprio in seguito ad una sentenza per maltrattamenti nei confronti della ragazza ventenne. Inoltre, al giovane è stato anche installato il braccialetto elettronico. Madre e figlio, visti i comportamenti della ragazza, hanno presentato una querela a fine febbraio.

La scorsa notte l’ennesimo episodio, con la ragazza che si è presentata all’una e mezza sotto casa dell’ex fidanzato. A quel punto l’intervento della polizia, che ha arrestato la ventenne.