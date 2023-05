Stalking, minacce e registratore digitale nella borsetta della ex

Misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa per un 35enne macedone, residente in provincia. L’uomo, operaio, con precedenti di polizia, è stato indagato per atti persecutori e interferenze illecite nella vita privata commessi nei confronti della ex moglie, sua connazionale 31enne.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura poiché l'uomo aveva ripreso con le sue condotte persecutorie nei confronti della ex che un anno fa lo aveva già denunciato per maltrattamenti e aveva chiesto la separazione.

All’epoca dei fatti, l’uomo era stato indagato e condannato alla pena di 1 ano e 5 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero.

Da quanto si apprende, la donna gli aveva concesso di tornare nell’abitazione familiare per stare vicino ai due figli piccoli. Qualche mese fa il 35enne avrebbe rifiutato la separazione consensuale e ricominciato a pedinarla e minacciarla temendo di essere tradito con frasi del tipo “Se ti becco con qualcuno, vi uccido!”, “Io ti seguirò per capire dove vai!”. Sarebbe arrivato a inserirle un registratore digitale nella borsetta, per ascoltare le conversazioni.

A quel punto, la donna, temendo per la propria incolumità, si è rivolta ai Carabinieri e ha sporto denuncia per atti persecutori e interferenze illecite nella vita privata, consegnando il dispositivo ai militari che lo hanno rintracciato.

Raffica di denunce per maltrattamenti e violenza

Si susseguono nelle ultime settimane gli episodi di maltrattamenti in famiglia e violenza sulle donne, almeno quelli denunciati dalle vittime. Gli ultimi, in ordine di tempo, hanno riguardato due uomini, entrambi arrestati la scorsa settimana. E ancora un arresto è scattato a fine aprile scorso dopo la richiesta di aiuto di una donna minacciata dal compagno che aveva anche danneggiando parte del mobilio dell’appartamento per poi aggredire i Carabinieri. Pochi giorni prima balzava alle cronache il caso di un'altra donna che aveva querelato l’ex compagno perché minacciata e pedinata. In un'occasione era stata anche aggredita per strada e curata al Pronto soccorso con una prognosi di 25 giorni.

Sempre il mese scorso gli arresti domiciliari sono scattati per un altro uomo che, al culmine di diversi atti persecutori, era entrato nel giardino della ex e aveva incendiato una casetta di legno, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.