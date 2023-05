Ex caserme, case per studenti alla Stamoto e alla Perotti

Il Comune e l’Agenzia del Demanio hanno siglato un doppio protocollo d’intesa che riguarda il recupero e la riqualificazione delle ex caserme Stamoto e Perotti. I progetti per le due strutture prevedono l'inserimento di "nuovi alloggi per gli studenti e residenze, oltre a spazi verdi e usi pubblici", spiegano i due enti, ma i tempi di realizzazione non saranno immediati. Anche sui numeri Comune e Demanio non si sbilanciano. Sapere quanti alloggi si potranno ricavare dai due progetti "è presto", ha spiegato il sindaco di Bologna Matteo Lepore durante la presentazione alla stampa dei due protocolli, ma "certamente l'obiettivo è che siano accessibili agli studenti e soprattutto a quelli non in condizione di affrontare importanti spese". Più complessivamente, lo scopo dell’operazione è "dare un nuovo impulso alla rigenerazione delle grandi aree dismesse e offrire una concreta risposta alla crescente richiesta abitativa".

Il progetto della Stamoto

Per quel che riguarda la Stamoto, il progetto di recupero riguarda l’intero complesso e prevede la realizzazione di alloggi pubblici per studenti, residenze, servizi sportivi e culturali e ampi spazi verdi. Con la firma del protocollo, l'Agenzia si impegna a riprendere in consegna l'intera struttura dal ministero della Difesa per affidarla contestualmente al Comune. "Si prevedono usi misti, da definire anche attraverso l'ascolto e il coinvolgimento dei cittadini. Assoluta priorità verrà data all'individuazione dell'area da destinare alle residenze universitarie per fronteggiare la carenza di alloggi per gli studenti universitari fuori sede", scrivono in una nota Demanio e Comune. Per quanto riguarda i tempi, Lepore conta di chiudere in sei mesi la permuta: poi si potrà aprire subito il dossier degli usi temporanei, mentre "ci vorranno anni" per veder sorgere quello che il sindaco definisce un "nuovo quartiere" nell'ex caserma.

Il futuro della Perotti

L'ex Perotti è stata già oggetto di un percorso di valorizzazione avviato nel 2019 per il recupero della prima parte della struttura, che sarà destinata ai nuovi uffici dell'Agenzia delle Entrate. Con la firma di oggi, "si dà invece avvio ad uno scenario di trasformazione urbana anche per la restante porzione che si estende per un totale di circa sei ettari", spiegano i due enti. "In questa parte della ex caserma, non più utile ai fini della Difesa, verranno realizzate residenze universitarie e private", scrivono Demanio e Comune, impegnandosi ad individuare "lo strumento più idoneo a realizzare l'intervento di riuso e rigenerazione del bene".

Lepore: "Un accordo storico"

Il sindaco ha definito “storico” l’accordo con il Demanio, che ha ringraziato assieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. I due protocolli rappresentano "due esempi importanti di quello che si può fare nel dialogo tra Stato e amministrazioni locali”, ha sottolineato Lepore. Sul tavolo c'è "un accordo molto importante per restituire due porzioni significative di spazio urbano alla città", ha detto invece il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami. "Un bello sforzo in cui cercheremo di garantire, ovviamente in piena sinergia con il Comune, un giusto equilibrio tra l'utilizzo di queste strutture e la loro fruibilità per la città", ha aggiunto. I protocolli sulle due ex caserme confermano che "per il governo Meloni la valorizzazione del patrimonio non è un intervento spot ma sistemico e molto fattivo", ha rimarcato Lucia Albano, sottosegretaria all'Economia.