Calo delle nascite, a Bologna gli Stati generali della natalità

Popolazione sempre più anziana e scarsa natalità, giovani e paura del futuro e le iniziative che le istituzioni possono mettere in campo a sostegno. Se ne parlerà martedì 20 febbraio 2024 a Bologna in occasione della prima tappa del “Tour della natalità” organizzato dagli “Stati Generali della Natalità” promossi dalla Fondazione per la Natalità, nata per sensibilizzare l’opzione pubblica sul tema. .