PODCAST | La nostra scuola ascoltata da dentro

Quale è lo stato di salute della nostra scuola. Quali i nodi da sciogliere con più impellenza? Come superare le maggiori criticità? Di questo si è parlato all’interno degli Stati generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si sono svolti a San Lazzaro di Savena per volontà della sindaca Isabella Conti. Dibattiti, appuntamenti, spettacoli e confronti con un totale di oltre 1300 presenze.

Si è trattato di un momento di riflessione, affrontato su più livelli durante la kermesse che ha preso il via dall’analisi della questione demografica. Sappiamo bene infatti che siamo dinnanzi a un drastico calo delle nascite, fenomeno che ci mette difronte a sfide cruciali. Guardando alla decrescita demografica è sembrato doveroso chiedersi quali sarà il suo impatto sulla nostra società, su più fronti. Come cambierà il volto del nostro Paese e quale è la civiltà che stiamo plasmando?

Dal dialogo tra esperti del settore è emerso come un obiettivo fondamentale dovrebbe essere la formazione di giovani adulti preparati ad accogliere le sfide della vita e resi più ottimisti riguardo al futuro .



In questo contesto dunque assume un peso di rilievo l'istruzione e il mondo della scuola. Necessario un momento di confronto – come quello di San Lazzaro - per analizzare quale sia – o dovrebbe essere - la funzione della scuola oggi, quali le buone pratiche in essere dalle quali partire e ripartire per immaginare un mondo dell’istruzione migliore da lasciare come eredità agli uomini e alle donne di domani.

Su questo si sono confrontati vari player del mondo della scuola all'interno del panel "Le best practice nella scuola" degli Stati generali dell'Infanzia e l'adolescenza, al quale hanno partecipato: Daniele Ara, assessore alla Scuola di Bologna; Fulvio Buonomo, dirigente Istituto superiore Enrico Fermi; Marta Carboni, professoressa della Fondazione Don Milani; Raffaella Curioni, assessora all'Educazione di Reggio Emilia; Roberto Fiorini, dirigente Istituto superiore Enrico Mattei; Serafina Patrizia Scerra, dirigente Istituto superiore Ettore Majorana; Elena Ugolini, responsabile generale scuole Malpighi.

Tra le esigenze fondamentali emerse in seno all'incontro anche quelle di fare squadra tra i diversi attori che ruotano intorno al mondo della scuola e portare avanti un dialogo tra le parti. Gli stati generali di San Lazzaro su questo punto hanno dato il là, speriamo non sia solo una goccia nel mare e che il tema scuola sia sempre più spesso al centro di fattive e proficue discussioni.

