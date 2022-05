La statua di San Petronio torna in Basilica: "trasloco" in notturna e restauro aperto

"Il monumento dedicato al patrono di Bologna, scolpito da Gabriele Brunelli nel 1683, ricollocato oltre vent’anni fa davanti alle Due Torri, torna nella Basilica che dal 1871 l’aveva accolto e protetto". Lo rende noto la Basilica di San Petronio.

Il trasloco da piazza Ravegnana a piazza Galvani, si legge nella nota, avverrà nella notte tra sabato 28 maggio e domenica 29 "a passo d’uomo, e sarà comunque un’operazione delicata e non semplice".

L’opera, prima della collocazione all’interno della cappella di San Rocco "sarà oggetto di un restauro a cantiere aperto” in fondo alla navata di sinistra della Basilica: "I restauratori della Leonardo se ne prenderanno cura per rimuovere le tracce che smog, agenti atmosferici e guano di piccioni e chi vorrà potrà assistere al loro intervento (negli orari di apertura della Basilica)".

Sotto le Due Torri verrà collocata una copia realizzata in marmo dallo Studio Pedrini di Massa Carrara, a partire da una scansione laser in 3D che ne ha garantito una perfetta riproduzione.

Statua di San Petronio

All’incrocio di alcune delle più importanti arterie della città, il trivio di Porta Ravegnana, con il vicino Carrobbio, ospitava numerose attività commerciali e bancarie già nel Medioevo, costituendosi come il cuore commerciale e finanziario di Bologna. In esso, presso la torre Asinelli, fu collocata da tempo immemorabile la croce di Porta, mentre addossata alla torre Garisenda venne costruita la chiesa della Madonna delle Grazie o Madonna di Porta; nel 1683 in questo luogo fu collocata, a cura dell’arte dei Drappieri o degli Strazzaroli, la statua raffigurante il patrono cittadino San Petronio. La statua fu offerta dal cardinale legato Lazzaro Pallavicini e fu eseguita da Gabriele Brunelli, mentre il piedistallo fu opera di Giovanni Battista Albertoni. Nel 1871, sia per motivi politici che di viabilità, la statua, che era pervenuta ai conti Ranuzzi, fu spostata nella basilica di San Petronio. Il 4 ottobre 2001 la statua del santo patrono della città è stata ricollocata nel trivio, riqualificandolo e abbellendolo con la sua interpretazione barocca dell’immagine dell’antico vescovo che seppe difendere e proteggere la città. (Fonte: Cartigli del Comune di Bologna)

(La statua di San Petronio)