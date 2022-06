La statua di San Petronio in restauro: "Grazie a Bologna e a tutti bolognesi" | VIDEO

La statua del patrono di Bologna, realizzata da Gabriele Brunelli nel 1683, si trova ora in fondo alla navata di sinistra della Basilica dove i restauratori della Leonardo stanno rimuovendo le tracce che smog, agenti atmosferici e guano di piccioni hanno lasciato su di essa durante la permanenza sotto le Due Torri. Ancora per pochi giorni, negli orari di apertura di San Petronio, sarà possibile assistere a questo cantiere aperto.

Così la Basilica, dopo il trasloco dell'opera il 28 maggio scorso. "La rimozione dal piedistallo, il trasferimento in San Petronio, la pulitura e il futuro collocamento da parte del Comune di una copia realizzata in marmo dallo Studio Pedrini di Massa Carrara, sono tutte tappe di una complessa e delicata operazione che non si sarebbe potuta realizzare senza la collaborazione di tutti gli enti e le persone coinvolte" si legge nella nota.

"Il più sentito ringraziamento da parte della Basilica va quindi alla Soprintendenza di Bologna che ha autorizzato e supervisionato l’intervento, al Comune di Bologna che si occuperà della collocazione della copia in piazza Ravegnana, a Francesco Geminiani e Rossana Gabrielli della Leonardo che si sono presi cura della statua, a Marco Guidotti che ha coordinato i lavori per conto della Basilica e a Rosa Malvezzi Campeggi per la generosa donazione personale e per l’opera di crowdfunding".