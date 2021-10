Teschi spaventosi sulle statue del centro. Blitz notturno anche a Bologna | FOTO

Teschi bianchi di cartapesta, con una X nera a coprire le labbra, posti nella notte vicino a numerose statue. Accade nel centro di alcune città dìItalia. E anche a Bologna. L’azione, come conferma uno dei portavoce del movimento, sarebbe da ricondurre a Extinction Rebellion, movimento internazionale nonviolento fondato in Inghilterra in risposta alla devastazione ecologica causata dalle attività umane. All'ombra delle Due Torri le statue 'travestite' sono state quelle di Galvani e Ugo Bassi.