Cittadella giudiziaria alla ex Staveco, Merola: "Siamo in fase 2"

"Quest'opera sta entrando in una fase 2". E' il sindaco Virginio Merola a dirlo, rispondendo a Massimo Bugani sul progetto della Cittadella giudiziaria al Question Time. La risposta è stata letta dalla vicesindaca Valentina Orioli.

Il primo cittadino parla della risposta del ministero, il quale ha indiacato che sono "recentemente terminate le verifiche di fattibilità il Ministero è ora sostanzialmente pronto a stipulare la convenzione con l'Agenzia del Demanio, attraverso la quale si potrà procedere con la gara per la progettazione e per la prima fase di esecuzione dei lavori".

Orioli aggiunge: "In una recente seduta di questo tavolo abbiamo potuto vedere come si sia chiusa in effetti la prima parte dei lavori sul Parco della Giustizia, quindi quella parte che era stata affidata al Demanio che ha fatto un bando per aggiudicare le indagini conoscitive sull'area, questo bando era stato fatto nel dicembre 2018, ha subìto alcuni ritardi a causa di alcune proroghe che erano state accordate per l'emergenza Covid, ma comunque il servizio è stato consegnato nel mese di agosto e quindi di recente sono riprese le interlocuzioni sul Parco della Giustizia e abbiamo potuto vedere che in effetti è stato già svolto un lavoro molto approfondito, uno studio di fattibilità che sicuramente è la premessa per quello che ci ha detto il Ministro, cioè un successivo accordo fra Ministero e Demanio per andare a una gara per la progettazione dell'area".

Orioli infine assicura che "stiamo seguendo la situazione e che lo studio di fattibilità riguarda, non solo il rilievo con tutti gli approfondimenti nelle varie discipline, nell'analisi del degrado, il rilievo strutturale, il rilievo stratigrafico che sono richiesti su tutti gli edifici ma anche la richiesta di vulnerabilità sismica, le prime indagini ambientali che sono già state eseguite insieme alle prime indagini archeologiche e ai primi studi di inserimento urbanistico e sulla vegetazione".