Stazione, minore accoltellato durante una lite: grave al Maggiore

La lama è spuntata durante una lite e ad avere la peggio è stato un cittadino marocchino 16enne, ospite di una comunità per minori. E' accaduto alle 19 circa di ieri sera davanti alla stazione, lì si sarebbero affrontati cinque ragazzi, quattro cittadini albanesi e la vittima, come riferisce Il Resto del Carlino.

Sul posto sono intervenuti la Polfer, la Squadra mobile e le volanti, che hanno informato la procura dei minori. Quando le forze dell'ordine sono arrivate, gli aggressori erano già fuggiti. Il 16enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione e in prognosi riservata.

A ottobre, sempre in zona stazione era andata in scena una vera e propria guerrigia urbana: una ventina di persone si erano rincorse con in mano bastoni e paletti.

notizia in aggiornamento