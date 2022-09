"Aggressione sessuale in stazione": scatta la denuncia

Una donna ha presentato stamane denuncia per una aggressione sessuale, avvenuta ieri pomeriggio in stazione a Bologna. La vittima, relativamente giovane, si è recata -riporta Ansa- negli uffici di polizia ferroviaria questa mattina per riportare i fatti. Sulla base di quanto segnalato, sono immediatamente scattate le indagini e proprio nei pressi nella stazione, con l'aiuto di personale dell'esercito, è stato individuato un uomo. Molto di aiuto, per ricostituire la dinamica dell'accaduto, sarà la visione delle telecamere di sorveglianza e del cellulare in dotazione all'uomo stesso, la cui posizione risulta ancora al vaglio.