Stazione, aprono due nuovi accessi Kiss&Ride

Giovedì 29 luglio apriranno al traffico veicolare due nuovi accessi al Kiss&Ride della stazione ferroviaria di Bologna.

Come rende noto RFI, le nuove corsie si dipartono, rispettivamente, da via Bovi Campeggi e da via de’

Carracci e conducono al nuovo ingresso, realizzato all’interno del sottopasso stradale Ernesto Maserati inaugurato lo scorso 15 giugno.

All’apertura saranno presenti l'assessore del Comune di Bologna alle Politiche per la mobilità Claudio Mazzanti, la responsabile Fabbricati Viaggiatori Area Adriatica di RFI Maria Grazia De Vita, il presidente del Quartiere Navile, Daniele Ara e il presidente del Quartiere Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani.

Apertura primo Kiss&Ride qualche anno fa_Foto FS