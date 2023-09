Lo scrittore Raimo: “La stazione di Bologna è un disastro sociale”. E Lepore "per certi versi" gli dà ragione

C’è una foto di un interno, un bar. Fuori è notte, la luce del lampadario è bianca e ci sono due persone con cappuccio della felpa tirato su e testa appoggiata sul tavolo. Dormono, o almeno sembra che ci stiano provando. La foto è del professore e scrittore Christian Raimo. Il contesto è quello della stazione di Bologna. Raimo era partito da Milano in direzione Roma, con un cambio treno a Bologna: “La stazione di Bologna è l'esempio per me del disastro sociale degli ultimi trent'anni. Quando ero un ragazzino c'era la sala d'attesa aperta tutta la notte. Oggi chiaramente no, di giorno ci sono i bar con i panini a otto euro e i cessi a pagamento. Oggi non ci sono nemmeno le panchine, e quelle poche che ci sono chiaramente hanno i divisori in modo che non ci si possa sdraiare. Nulla è aperto a parte i distributori automatici, la metà scassata. Chi sta alla stazione Bologna di notte, a aspettare un treno, o pendolari, o poveri cristi, l'unico posto dove può andare è uno dei due bar davanti alla stazione, che svolgono di fatto un servizio pubblico minimo. Il diritto al sonno”.

L’invettiva dello scrittore romano è puntellata di critiche al modello neoliberista che pian piano saccheggia le strutture ricettive delle città, anche le più basilari, come appunto la sala d’attesa di una stazione: “Quando penso a come il neoliberismo rende il mondo di me**a, penso esattamente a questo. L'espulsione, totale, delle persone dallo spazio che dovrebbe essere pubblico, o almeno abitabile, attraversabile. Le persone che lavorano, i ragazzini, come potrei oggi andare a beccare un amico come facevo a 19 anni, dove ca**o dormirei, in quelle due ore tra un cambio e l'altro, in una stazione, dove persino i muretti che circondano le rampe di scale sono stati costruiti con una superficie non troppo larga in modo che tu non ti ci possa buttare per mezz'ora?”. E chiude: “Io se c'avessi dei soldi del Pnrr li darei a sto bar, per il servizio pubblico che offre, per il diritto al sonno”.

La risposta di Lepore

Il post ha scatenato centinaia di commenti: sagaci alcuni, riflessivi altri. Tra questi, spunta quello del sindaco Matteo Lepore: “Un post che per certi versi condivido, la stazione non è all’altezza. Da anni ci battiamo affinché sia completata. Come Sindaco ho dedicato i fondi PNRR che mi hanno dato per sistemare le aree attorno (entro il 2026) e in cambio sto chiedendo che Ferrovie e RFI completino la Stazione come da accordi siglati con la nostra città ormai troppi anni fa”. La risposta di Lepore poi si allarga, prendendo slancio dagli imput di Raimo: “Non penso Bologna sia una città neoliberista, ma una città che resiste al neoliberismo. Facile? no. Siamo puri? no. Ma ci rimbocchiamo le maniche e restiamo umani, con il nostro 12 mila di case popolari (8%), le nostre scuole comunali e la nostra lotta contro la povertà”.