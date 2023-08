Minaccia di suicidarsi gettandosi sui binari: la polfer gli spara con il taser

La sera del 7 agosto un uomo di origine straniera è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria della stazione centrale di Bologna dopo aver minacciato di gettarsi sui binari del treno per suicidarsi.

L’uomo si è avvicinato in un primo momento agli uffici della polfer per chiedere informazioni, ma subito dopo si è seduto sulla banchina con le gambe rivolte ai binari. Invitato a spostarsi dagli agenti, l’uomo ha attraversato i binari correndo e minacciando più volte il suicidio. Per renderlo inoffensivo, gli agenti hanno quindi fatto ricorso al taser. Una volta immobilizzato, l’uomo è stato affidato al 118. Dopo qualche ora passata all’ospedale Maggiore, in cui è anche stato sottoposto ad un colloquio psicologico, l’individuo è stato dimesso senza riportare alcun danno fisico. Riaccompagnato presso gli uffici della polizia, l’uomo è stato affidato al Pronto Intervento Sociale del Comune di Bologna.